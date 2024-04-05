Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Göreve Başladı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, görevi devraldı. Önceki başkan Sebahattin Özdemir'in hizmetlerini takdir eden İkiz, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

05.04.2024 17:36  Güncelleme: 17:43
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Havza Belediye Başkanı seçilen ve dün mazbatasını alan Murat İkiz, 5 yıl aradan sonra 4'üncü dönemi için Havza Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Murat İkiz, başkan seçildi. Cuma namazı çıkışı belediyeye giden İkiz, görevi eski başkan Sebahattin Özdemir'den devraldı.

Görevi devreden Sebahattin Özdemir 5 yılda güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, "Ben sizlere hakkımı helal ediyorum, sizler de bana helal edin. Görevi devraldığın Murat İkiz başkanımıza tekrar 5 yıl sonra devrediyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Her zaman ilçemin hizmetindeyim" dedi.

Havza Belediye Başkanlığı görevini devralan Başkan Murat İkiz ise halktan aldığı güç ile gerçek belediyecilik anlayışı ile çalışacaklarını belirterek, "Sebahattin Başkanımız ilçemize hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. 15 yıl hizmet ettiğim ilçeme yeniden hizmet etme imkanı bulduğum için gururluyum. Her şeyin en iyisini hak eden halkımıza en iyi hizmet vermek için hep birlikte çalışacağız. Havza'ya çok nitelikli bir 5 yılı yaşatmak en büyük hedefimiz. Rabb'im utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı çiçek takdimi, okunan dua ve kesilen kurbanın ardından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz makamına oturdu. İkiz daha sonra tebrikleri kabul etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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