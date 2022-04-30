Havza'da bayram tedbirleri - Son Dakika
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Havza'da bayram tedbirleri

30.04.2022 13:23
Havza'da bayram tedbirleri

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbir alındığını bildirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbir alındığını bildirdi.

Başkan Sebahattin Özdemir, gerekli personelin bayram boyu görevlerinin başında olacağını belirterek, "Halkımızın evde rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Özdemir, "Hazırlıklar kapsamında ilçe geneli, parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendi ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldı. Son günlerini yaşadığımız mübarek Ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Pandemi sonrası yaşayacağımız bu bayram doyasıya bayramı yaşayacağız. Havzalı hemşerilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu. - SAMSUN

Havza'da bayram tedbirleri
Havza'da bayram tedbirleri
Havza'da bayram tedbirleri

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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