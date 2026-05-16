Haymana\'da Köye Dönüş Projesi

Ankara'nın Haymana ilçesinde kırsal mahallelerin yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan "Köye Dönüş" projesi kapsamında, vatandaşlara kura usulüyle arsa dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 3 milyon dönüm yüzölçümüne sahip ilçede nüfusun yıllar içinde ciddi oranda azaldığına dikkat çekilirken, özellikle genç nüfusun büyükşehirlere göç etmesiyle birçok köyde yaşamın durma noktasına geldiği belirtildi. Bir dönem köylerde pazarların kurulduğu, ilçeye her gün otobüs seferlerinin yapıldığı Haymana'da bugün birçok mahallede yaşlı nüfus dışında yaşayanların azaldığı ifade edildi. Proje kapsamında, köylerine dönmek isteyen vatandaşlar için planlı yerleşim alanları oluşturuldu. Hazine arazileri üzerinde yapılan çalışmalarda yollar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, dere yatakları ve kurum görüşleri dikkate alınarak parseller hazırlandı. Vatandaşlara yaklaşık 1'er dönümlük arsalar kura yöntemiyle dağıtıldı. Aynı aileden başvuru yapan vatandaşların talepleri doğrultusunda yan yana parseller aldığı öğrenildi. Yetkililer, proje ile birlikte vatandaşların plansız şekilde mera ya da hazine arazilerini işgal ederek yapılaşmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydedildi.

Köyden kente göçün gittikçe arttığını ve bu durumun olumsuzluklara yol açtığını belirten Canbolat, "Mahallelerimizin yeniden canlanmasına katkı sağlayacak çok kıymetli bir projenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Haymanamızın kırsal mahallelerinde son yıllarda yaşanan nüfus azalması ve özellikle gençlerimizin köylerimizden uzaklaşması hepimizi düşündüren önemli bir mesele haline gelmiştir. Bugün hayata geçirilen bu çalışma, vatandaşlarımızın kendi köylerinde planlı, düzenli ve güvenli şekilde yaşamalarını sürdürebilmeleri adına çok önemli bir adımdır. Haymana Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu proje kapsamında yolları, sosyal alanları ve altyapısı planlanmış yerleşim alanları oluşturulmuş vatandaşlarımız kura usulüyle kendi parsellerine de kavuşmuştur. Kerpiçköyümüzde yaklaşık 280 dönümlük alanda yürütülen bu çalışma sonucunda 150 vatandaşımız tapularını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca benzer çalışmaların ilçemizin diğer köylerinde sürdürülmesi bizleri memnun etmektedir. Bu proje sayesinde hem devletimiz kamu arazilerini planlı şekilde değerlendirmiş olacak hem de vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları oluşturulacaktır" diye konuştu.

Bu projenin diğer ilçelerdeki köylere de örnek olacağının altını çizen AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, "Haymana'da Kerpiç Mahallesindeki vatandaşlarımız bu projeden güçlü şekilde yararlanacaklar. Yepyeni bir yaşam modelini ortaya koyuyoruz. Hem köye dönüşleri geri sağlamış olacağız hem de yepyeni bir imar modelinin de ortaya konulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri konusunda devletimiz bütün imkanları seferber ederek çalışmaya devam etti. İnşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, tapuların vatandaşlara teslimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA