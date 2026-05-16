Haymana'da Köye Dönüş Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haymana'da Köye Dönüş Projesi

Haymana\'da Köye Dönüş Projesi
16.05.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırsal mahallelerin canlandırılması için arsa dağıtımı yapıldı. Nüfus azalması sorunu ele alındı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat "Köye Dönüş" projesi hakkında, "Haymanamızın kırsal mahallelerinde son yıllarda yaşanan nüfus azalması ve özellikle gençlerimizin köylerimizden uzaklaşması hepimizi düşündüren önemli bir mesele haline gelmiştir" dedi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde kırsal mahallelerin yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan "Köye Dönüş" projesi kapsamında, vatandaşlara kura usulüyle arsa dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 3 milyon dönüm yüzölçümüne sahip ilçede nüfusun yıllar içinde ciddi oranda azaldığına dikkat çekilirken, özellikle genç nüfusun büyükşehirlere göç etmesiyle birçok köyde yaşamın durma noktasına geldiği belirtildi. Bir dönem köylerde pazarların kurulduğu, ilçeye her gün otobüs seferlerinin yapıldığı Haymana'da bugün birçok mahallede yaşlı nüfus dışında yaşayanların azaldığı ifade edildi. Proje kapsamında, köylerine dönmek isteyen vatandaşlar için planlı yerleşim alanları oluşturuldu. Hazine arazileri üzerinde yapılan çalışmalarda yollar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, dere yatakları ve kurum görüşleri dikkate alınarak parseller hazırlandı. Vatandaşlara yaklaşık 1'er dönümlük arsalar kura yöntemiyle dağıtıldı. Aynı aileden başvuru yapan vatandaşların talepleri doğrultusunda yan yana parseller aldığı öğrenildi. Yetkililer, proje ile birlikte vatandaşların plansız şekilde mera ya da hazine arazilerini işgal ederek yapılaşmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydedildi.

"Gençlerimizin köylerimizden uzaklaşması hepimizi düşündüren önemli bir mesele haline gelmiştir"

Köyden kente göçün gittikçe arttığını ve bu durumun olumsuzluklara yol açtığını belirten Canbolat, "Mahallelerimizin yeniden canlanmasına katkı sağlayacak çok kıymetli bir projenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Haymanamızın kırsal mahallelerinde son yıllarda yaşanan nüfus azalması ve özellikle gençlerimizin köylerimizden uzaklaşması hepimizi düşündüren önemli bir mesele haline gelmiştir. Bugün hayata geçirilen bu çalışma, vatandaşlarımızın kendi köylerinde planlı, düzenli ve güvenli şekilde yaşamalarını sürdürebilmeleri adına çok önemli bir adımdır. Haymana Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu proje kapsamında yolları, sosyal alanları ve altyapısı planlanmış yerleşim alanları oluşturulmuş vatandaşlarımız kura usulüyle kendi parsellerine de kavuşmuştur. Kerpiçköyümüzde yaklaşık 280 dönümlük alanda yürütülen bu çalışma sonucunda 150 vatandaşımız tapularını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca benzer çalışmaların ilçemizin diğer köylerinde sürdürülmesi bizleri memnun etmektedir. Bu proje sayesinde hem devletimiz kamu arazilerini planlı şekilde değerlendirmiş olacak hem de vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları oluşturulacaktır" diye konuştu.

"Yepyeni bir yaşam modelini ortaya koyuyoruz"

Bu projenin diğer ilçelerdeki köylere de örnek olacağının altını çizen AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, "Haymana'da Kerpiç Mahallesindeki vatandaşlarımız bu projeden güçlü şekilde yararlanacaklar. Yepyeni bir yaşam modelini ortaya koyuyoruz. Hem köye dönüşleri geri sağlamış olacağız hem de yepyeni bir imar modelinin de ortaya konulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri konusunda devletimiz bütün imkanları seferber ederek çalışmaya devam etti. İnşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, tapuların vatandaşlara teslimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Haymana'da Köye Dönüş Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Haymana'da Köye Dönüş Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.