ABB ile Haymana Belediyesi arasında pankart krizi - Son Dakika
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ABB ile Haymana Belediyesi arasında pankart krizi

20.06.2026 09:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Haymana'da Aile Yaşam Merkezi önüne asılan hizmet pankartları, izinsiz olduğu gerekçesiyle Haymana Belediyesi Zabıta ekiplerince kaldırıldı. CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a yönelik mobbing iddiaları ve iki belediye arasındaki siyasi gerilim yeniden gündeme geldi.

Haymana'da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Yaşam Merkezi önüne asılan pankartların Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılması, iki belediye arasındaki gerilim iddialarını yeniden gündeme getirdi.

CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a bir süredir Mansur Yavaş ve ekibi tarafından yapılan mobbing iddiaları Ankara ve Haymana kulislerinde konuşulmaya devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen bazı hizmetlerin vurgulandığı pankartlar Aile Yaşam Merkezi önüne asıldı.

Pankartlarda, Haymana'ya kazandırılan çeşitli hizmetlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğine yönelik ifadelere yer verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un sosyal medya hesabından Haymana Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet ve projelere ilişkin paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği mesaja karşılık olarak yorumlandı.

ABB pankartları zabıta ekiplerince kaldırıldı

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan pankartlar Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, pankartların gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Ekipler, pankartları bulundukları yerden sökerek kaldırdı.

Yaşanan gelişmeler, Haymana ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki siyasi gerilime ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, konu ilçe ve Ankara siyasetinin gündemindeki yerini koruyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Levent Koç, 3. Sayfa, Politika, Haymana, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB ile Haymana Belediyesi arasında pankart krizi - Son Dakika

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