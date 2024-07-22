Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 4. madde kabul edildi

Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4. maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekilleri, komisyonda görüşmeleri süren teklifin 4. maddesine ilişkin bir değişiklik önergesi verdi.

Kabul edilen önergeyle "Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır." hükmü, "Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır." şeklinde değiştirildi.

Teklifin 4. maddesi, komisyonda kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Görüşmelerden

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 4. ve 5. maddelerin tekliften çıkartılmasını istedi.

Başarır, şöyle konuştu:

"Yeni bir düzenleme ve hayvan haklarına uygun bir teklifin yapılması gerekir. Bununla ilgili bir fon hazırlayalım. Hayvanları kısırlaştırıp yaşatalım. Bizim teklifimizi AK Parti seçmeninin yüzde 40'ı, muhalefet seçmeninin yüzde 90'ı, MHP seçmenin yüzde 60'ı mantıklı buluyor. Anketler bunu gösteriyor. Sokak köpeklerinden zarar görmüş anne ve babaları getirip tartışmaya sokmaya gerek yok. Ailelerin durumuna herkes üzülüyor ama sorunu algı yaparak çözemeyiz."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sivil toplum örgütü temsilcilerinin komisyona alınmamasını eleştirdi. Baş, "Akılla, mantıkla, vicdanla yapılacak şey bu yasanın geri çekilmesidir. Yeniden çalışılıp doğru bir düzenleme yapabiliriz." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, düzenlemenin yeni yaralar açacağını belirterek, "Bu yasanın geri çekilmesini, en azından ötelenip, bilim insanlarıyla üzerinde çalışılıp yeniden ele alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, teklifin özen ve hassasiyetle hazırlanmadığını, bir çatışma unsuru haline getirildiğini savundu.

Teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşmelere ara verildi.