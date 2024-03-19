Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Karaman\'da İş Dünyası Toplantısı\'na katıldı

Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Karaman'da "İş Dünyası Toplantısı"na katılarak sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Karaman'a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Şimşek, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve daire müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Sarıibrahim'in makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Bakan Şimşek, partinin Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Şimşek, daha sonra bir otelde düzenlenen "İş Dünyası" toplantısında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Şimşek, buradaki toplantının ardından Karaman'dan ayrıldı. - KARAMAN