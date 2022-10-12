Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Goldman Sachs'in yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Goldman Sachs'in yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi

12.10.2022 23:41
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Goldman Sachs'in yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekleştirilen görüşmenin önemine değinerek, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC'de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık." ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Goldman Sachs, Washington, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Goldman Sachs'in yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

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