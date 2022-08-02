Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi

02.08.2022 10:10
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir anda sosyal medya üzerinden ortaya atılan 10 TL'lik madeni para, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından son günlerde gündemde olan 10 liralık madeni para, 500 ve bin liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMA DA YOK İHTİYAÇ DA YOK

Konuşmasında şu anki ekonomik koşullarda böyle bir gelişmeye ihtiyacın olmadığını vurgulayan Bakan Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlı bilgi" ifadesini kullanarak "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

YORUMLAR
500
Nureddin Nebati, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi - Son Dakika
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