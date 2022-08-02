Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından son günlerde gündemde olan 10 liralık madeni para, 500 ve bin liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMA DA YOK İHTİYAÇ DA YOK

Konuşmasında şu anki ekonomik koşullarda böyle bir gelişmeye ihtiyacın olmadığını vurgulayan Bakan Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlı bilgi" ifadesini kullanarak "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.