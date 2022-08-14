Bakan Nebati: Market fiyat etiketlerinde olumlu yansıma bekliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız. Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir" dedi.