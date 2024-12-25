Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Yalova\'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Politika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından gerçekleştirilen 'İş Dünyası' programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen 'İş Dünyası' programı için kente geldi. Bakan Şimşek'i, Ticaret ve Sanayi Odası'na gelişinde, Yalova Valisi Hülya Kaya ile AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü karşıladı. 27 farklı sektör temsilcisini bir araya getiren 'İş Dünyası' programına YTSO Başkanı Cemil Demiryürek, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı. 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.