Haziranda İhracat Rekoru: 24,9 Milyar Dolar - Son Dakika
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Haziranda İhracat Rekoru: 24,9 Milyar Dolar

03.07.2026 17:53
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziranda ihracatın %21,9 artarak 24,9 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İhracat, haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 oranında artışla 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken yıllıklandırılmış ihracatımız 277,9 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde dirençli yapısını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İhracat, haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 oranında artışla 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken yıllıklandırılmış ihracatımız 277,9 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Mal ve hizmet ihracatımız ise 400 milyar dolar seviyesini ilk defa aşmıştır."

Küresel ekonomide talep koşullarının zayıfladığı, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığı ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma eğilimlerinin güçlendiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Buna rağmen ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda güçlü ihracat performansımızı sürdürüyoruz. Bu görünüm, güçlü üretim kapasitemizin, pazar çeşitlendirme kabiliyetimizin ve rekabetçi sektörlerimizin dış talepteki zorlu koşullara karşı dayanıklılığını ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de küresel ekonomide yaşanan dönüşümlere hızla uyum sağlayan, yüksek katma değer üretimi, teknolojik dönüşümü ve yeni pazarlara erişimi destekleyen politikalarımızla ihracatımızın büyüme ve istihdama katkısını artırmayı hedefliyoruz."

Cari açığı yönetilebilir seviyelerde tutmaya devam etmek, dış finansman ihtiyacını azaltmak ve böylece makro finansal istikrarı pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, "İş ve yatırım ortamını daha öngörülebilir hale getiren, beşeri sermayeyi güçlendiren, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran, kamu mali disiplinini koruyan ve ekonomik dayanıklılığı artıran yapısal reformlarımızla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi ve vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Haziranda İhracat Rekoru: 24,9 Milyar Dolar - Son Dakika

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