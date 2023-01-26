HDP, 2023 seçimleri için bağış kampanyası başlattı - Son Dakika
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HDP, 2023 seçimleri için bağış kampanyası başlattı

26.01.2023 20:54
HDP, 2023 seçimleri için bağış kampanyası başlattı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına karşı "Hazinemiz halkımız" adlı bağış kampanyası başlattıklarını bildirdi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına karşı "Hazinemiz halkımız" adlı bağış kampanyası başlattıklarını bildirdi.
Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli davada, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurularını reddettiğini hatırlattı.
Söz konusu kararla anayasal bir hak olan Hazine yardımının bloke edilerek HDP'nin seçim çalışması yürütemez hale getirilmek istendiğini belirten Günay, "Bugün, 'Hazinemiz halkımız' kampanyasını halkımızın yoğun destek ve dayanışma talepleri üzerine başlatıyoruz. Halkımızın gücü ve dayanışmasıyla tarihimizin en görkemli seçim kampanyasını yürüteceğiz." dedi.
Kampanyayı eş genel başkanlar ve milletvekillerinin bağışlarıyla başlattıklarını ifade eden Günay, ardından örgütlü bulundukları bütün il ve ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyledi. Günay, şunları kaydetti:
"Amacımız 3-4 ay boyunca sürdüreceğimiz bu kampanya boyunca en az 6 milyon seçmenimize ulaşmaktadır. İlçe ilçe köy köy bu çalışmaları yaygınlaştıracağız. 1 Şubat ile 21 Mart arası 3 milyon kişiye, 21 Mart'tan seçimlere kadar da en az bir 3 milyon kişiye daha ulaşmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika HDP, 2023 seçimleri için bağış kampanyası başlattı - Son Dakika

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