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HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım! - Son Dakika

HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!

03.01.2022 08:32
HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı ve bıçaklı saldırı düzenleyen Muhammed Eren Sütçü, yarın hakim karşısına çıkacak. HDP, saldırganın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Muhammed Eren Sütçü, 28 Aralık Salı günü saat 13.00 sıralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olacağını söyleyerek ilçe binasına girdi. Önce lavaboyu kullanmak istediğini söyleyen Sütçü, bir süre bekledikten sonra çıktı. HDP'ye üye olmak istediğini söyledi, parti ile ilgili sorular sormaya başladı. Daha sonra kendisine çay ikram eden Ramazan Dişarı'nın üzerine sıcak çayı döken Sütçü, belindeki silahı çıkarıp İsmail Güney'e doğrulttu. Cebindeki bıçağı ise Aziz Işık'ın boynuna dayadı. Güney'in kapıya doğru kaçması sırasında Sütçü defalarca Güney'e ateş etmeye çalıştı ancak silah ateşlenmedi. Bu sırada Sütçü'ye müdahale eden Dişarı ve Işık, silahı ve bıçağı Sütçü'nün elinden almayı başardı. Çıkan arbedede Işık ve Dişarı hafif yaralandı. Daha sonra kaçmaya çalışan Sütçü, merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Sütçü sokağın başında yer alan ve fırında çalışan akrabasının yanına sığındı.

Fırının sahibi ise kendilerinin saldırganı tanımadığını, fırında 20 yıldır çalışan birinin akrabası olduğunu, bu yüzden onun da saldırıdan sonra izne çıktığı notunu HDP ilçe binasına gönderdi.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sütçü, polis tarafından olay yerinden alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi tamamlanan Muhammed Eren Sütçü cumartesi hakim karşısına çıkacaktı ancak son anda pazartesiye ertelendiği öğrenildi. Sütçü yarın Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Saldırı, HDP, Politika, Son Dakika

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