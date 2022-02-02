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HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız - Son Dakika

HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız

02.02.2022 20:44
HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız

Seçimin yaklaşmasıyla siyaset sahnesi de gittikçe ısınıyor. Cumhur İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı belli iken muhalefet bloğunda bir belirsizlik yaşanıyor. Farklı fikirler ortaya atılsa da muhalefet ortak aday konusunda bir çalışma yapıyor. Bu konuyla ilgili de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Millet İttifakı da dahil bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istiyoruz. Mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız.

Siyasetteki seçim hattı ısınırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı da merak konusu oluyor. Muhalefetin adayıyla ilgili ortaya çok farklı fikirler atılırken ortak aday projesinin de üzerinde duruluyor.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK VURGUSU

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Parlamento seçimlerine dönük bir üçüncü ittifak arayışımız, bu konuda çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ORTAK ADAY FİKRİNE AÇIĞIZ"

Bütün muhalefet partileriyle birlikte belirli bir zeminde müzakere etmek istediklerini belirten Sancar, mutabakat oluşması dahilinde Millet İttifakının ortak aday fikrine açık olduklarını da ifade etti. Mithat Sancar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Farklı bir yol öneriyoruz. Millet İttifakı da dahil bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istiyoruz. Tümüyle bir mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız. Muhalefette olduğunu söyleyen hiçbir parti ve kesim iktidarın bu anlayışıyla uyuşan söz ve tavır içinde olmamalı. Buna karşı topluma sunmamız gereken en önemli vaat farklılıklarımızla birlikte diyalog içinde olabildiğimizi göstermek ve çeşitlilik içerisinde, müzakere yollarıyla mutabakat aradığımızı ortaya koymaktır."

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Halkların Demokratik Partisi, cumhurbaşkanı, Mithat Sancar, Müzakere, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız - Son Dakika


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