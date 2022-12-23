Paris'teki saldırıya ilişkin HDP'den paylaşım: Azmettiricinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz - Son Dakika
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Paris'teki saldırıya ilişkin HDP'den paylaşım: Azmettiricinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz

23.12.2022 19:32

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezinin bulunduğu sokakta gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin paylaşımda bulunan Halkların Demokratik Partisinden (HDP), "Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Avrupa'daki Kürt halkıyla acilen dayanışma çağrısı yapıyoruz" açıklaması yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien Sokağı'nda bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

HDP'den Paris'teki saldırya ilişkin açıklama: Azmettiricinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz

SALDIRGAN 69 YAŞINDA

69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan saldırganın Fransız yetkililer tarafından bilinen ve 1 yıl önce bir göçmen kampına saldırıda bulunan bir isim olduğu öne sürüldü.

HDP'den Paris'teki saldırya ilişkin açıklama: Azmettiricinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz

HDP'DEN 'PARİS' AÇIKLAMASI

Saldırı ile ilgili HDP'nin Resmi Avrupa Temsilciliği, Twitter'dan açıklama yaptı. Paylaşımda "Fransız BFMTV'nin son haberine göre, Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Birkaç kişi yaralandı. Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Avrupa'daki Kürt halkıyla acilen dayanışma çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

HDP'den Paris'teki saldırya ilişkin açıklama: Azmettiricinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz
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Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

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