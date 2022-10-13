Selahattin Demirtaş ile gerginlik iddialarına HDP Grup Başkanvekili yanıt verdi - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş ile gerginlik iddialarına HDP Grup Başkanvekili yanıt verdi

13.10.2022 08:45

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP arasında gerginlik olduğu iddialarıyla ilgili konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "HDP ile Selahattin Bey arasında bir ayrıştırma, çatıştırma, sanki rahatsızlık var gibi yapılan değerlendirmelerin tümü boş. İki hafta önce grup başkanvekilimiz ve vekilimiz ziyaret etti. Öncesinde eş genel başkanımız ziyaret etti. Her gün avukatlar ziyaret ediyor. Sürekli bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yeni yasama dönemine dair sorulara yanıt verdi. Gazeteduvar'a konuşan HDP'li Beştaş, parti ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında gerginlik olduğu iddialarına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

"AVUKATLARIMIZ DEMİRTAŞ'I HER GÜN ZİYARET EDİYOR"

İki hafta önce HDP grup başkanvekili ve bir vekilin Demirtaş'ı ziyaret ettiğine vurgu yapan Beştaş "Öncesinde eş genel başkanımız ziyaret etti. Her gün avukatlar ziyaret ediyor. Sürekli bir iletişimimiz var. Selahattin Bey önceki dönem eş genel başkanımız, ben kendisiyle beş, altı yıl beraber çalıştım. Bu konuda özellikle bir sorun varmış, çelişki varmış gibi yaratılmak istenen bir tablo var. Bunun farkındayız. Bunu biz de görüyoruz. Söyleme biçimimiz farklı olabilir, kullandığımız kelimeler farklı olabilir, yöntemimiz farklı olabilir ama HDP ile Selahattin Bey arasında bir ayrıştırma, çatıştırma, sanki rahatsızlık var gibi yapılan değerlendirmelerin tümünün boş olduğunu, karşılığı olmadığını söyleyeyim" diye konuştu.

"BU SEÇİM DÖNEMİNİ DE KAPSAYACAK BİR İTTİFAK"

HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı ile çalışmalarına da değinen Beştaş, "Meclis'te yeni dönemde nasıl bir tablo göreceğiz? Seçim ittifakına dönüşecek mi bu birliktelik?" sorusuna da şu yanıtı verdi;

"Bu seçim ittifakı diye yola çıkılan bir ittifak değil. Bu mücadele etme ittifakı. Toplumsal yaşamda inanılmaz bir rahatsızlık, öfke var. Farklı meslek gruplarında, yaş gruplarında, odalarda, sendikalarda bir bütün olarak toplumda bu iktidara karşı hoşnutsuzluk var. Buna karşı mücadele etme gerekliliği ve ihtiyacı da var. Biz bunu bu temelle kurduk. Tabii bu seçim dönemini de kapsayacak bir ittifak. Seçim sonrasını da kapsayacak bir ittifak olduğu için seçim hiç yoktur deme durumunda değiliz. Bu ileride tartışılacaktır. İttifakın bu şekilde sınırlı kalmaması yönünde bütün bileşenlerin iradesi var. Bu kapsama alanı genişleyecek. Emek ve Özgürlük İttifakı büyük bir umut yarattı ve özgürlük yürüyüşü başladı. Bu seçeneğin giderek güçleneceğini söyleyebilirim. Bu güçlü seçenek Meclis'e de yansıyacak."

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş ile gerginlik iddialarına HDP Grup Başkanvekili yanıt verdi - Son Dakika


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