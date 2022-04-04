HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı

04.04.2022 16:25

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı sırasında rahatsızlandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı sırasında rahatsızlandı.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yazar Mıgırdiç Margosyan'ın hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Margosyan'ın bu toprakların zenginliğini, edebiyatını en güzel diliyle anlatan bir yazar olduğunu vurgulayan Oluç, "Bu toprakların acısını ve sevincini en iyi yansıtan değerli bir edebiyatçıydı. Yaşamı, hikayesi bir hayat dersiydi aslında. Hayatımızı zenginleştirdi yazdıklarıyla." dedi.

Konuşması sırasında rahatsızlanan Oluç, basın toplantısını sonlandıracağını söyledi.

Basın toplantısı salonundan ayrılan Oluç'un daha sonra Meclis'te sağlık kontrolünden geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı
HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı
HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, basın toplantısı sırasında rahatsızlandı - Son Dakika


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