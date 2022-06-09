HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

09.06.2022 16:03
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kur korumalı mevduata bir an önce son verilmesi gerektiğini, Hazinenin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kur korumalı mevduata bir an önce son verilmesi gerektiğini, Hazinenin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını söyledi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gidişatın vahim bir tablo haline geldiğini ifade ederek, "Bir film çekilse herhalde bu filmin adı, 'Türk lirasını nasıl pul ettim, halkın cebinden paraları nasıl aldım sermayeye aktardım' olurdu." dedi.

Kur korumalı mevduatın, Türk lirasını kurtarmadığını savunan Oluç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre kur korumalı mevduatta 904 milyar lira biriktiğini, yaklaşık 63 milyar dolar tuttuğunu belirtti. Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 Mayıs'ta dolar 14,83'tü, 8 Haziran'da 17,16 oldu. Hesapladığımızda 5 Mayıs ile 8 Haziran 2022 arasında 146 milyar 200 milyon Türk lirası fark oluştu. Bu 146 milyar 200 milyonun yaklaşık 13 milyarı bankaların ödeyeceği faiz, gerisi 133 milyarlık fark Hazineden ödeniyor. Halkın vergilerinden oluşan bu para, bir avuç insana ödeniyor. Bu 133 milyar eğer halk için harcanıyor olsaydı, 26 milyon 600 bin öğrenciye tablet verilebilir, her bir emekliye 10 bin TL destek sağlanabilir veya ÖTV yüzde 50 düşürülebilirdi. Nureddin Nebati, o parayı bir avuç insanın cebine aktarmayı tercih etti. Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir. Hazine daha fazla bu yükü taşıyamaz. Türkiye'de yaşayan insanların cebinden daha fazla para transferi yapılamaz. Kul hakkı daha fazla yenemez. Hazineden açıkça aktarılmış olan bu para, bu kararı vermiş ve hala uygulamakta olanlara rücu ettirilmeli. Bu konuda bir kanun teklifi de getireceğiz."

HDP Grup Başkanvekili Oluç, konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemeye değinerek, "İktidar, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlıyorsa, başka alanlarda niye uygulamıyoruz? Niye akaryakıt, elektrik, doğal gaz, su, ulaşım fiyatları ile harç ve vergi artışlarını da yüzde 25 ile sınırlamıyoruz? Gelin muhalefet ve iktidar kanun teklifi getirelim ve bunu yapalım." dedi.

YORUMLAR
500
HDP'li Gergerlioğlu: 'Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı' HDP'li Gergerlioğlu: 'Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı' HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Saruhan Oluç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement