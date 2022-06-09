HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kur korumalı mevduata bir an önce son verilmesi gerektiğini, Hazinenin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını söyledi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gidişatın vahim bir tablo haline geldiğini ifade ederek, "Bir film çekilse herhalde bu filmin adı, 'Türk lirasını nasıl pul ettim, halkın cebinden paraları nasıl aldım sermayeye aktardım' olurdu." dedi.

Kur korumalı mevduatın, Türk lirasını kurtarmadığını savunan Oluç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre kur korumalı mevduatta 904 milyar lira biriktiğini, yaklaşık 63 milyar dolar tuttuğunu belirtti. Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 Mayıs'ta dolar 14,83'tü, 8 Haziran'da 17,16 oldu. Hesapladığımızda 5 Mayıs ile 8 Haziran 2022 arasında 146 milyar 200 milyon Türk lirası fark oluştu. Bu 146 milyar 200 milyonun yaklaşık 13 milyarı bankaların ödeyeceği faiz, gerisi 133 milyarlık fark Hazineden ödeniyor. Halkın vergilerinden oluşan bu para, bir avuç insana ödeniyor. Bu 133 milyar eğer halk için harcanıyor olsaydı, 26 milyon 600 bin öğrenciye tablet verilebilir, her bir emekliye 10 bin TL destek sağlanabilir veya ÖTV yüzde 50 düşürülebilirdi. Nureddin Nebati, o parayı bir avuç insanın cebine aktarmayı tercih etti. Kur korumalı mevduata bir an evvel son verilmelidir. Hazine daha fazla bu yükü taşıyamaz. Türkiye'de yaşayan insanların cebinden daha fazla para transferi yapılamaz. Kul hakkı daha fazla yenemez. Hazineden açıkça aktarılmış olan bu para, bu kararı vermiş ve hala uygulamakta olanlara rücu ettirilmeli. Bu konuda bir kanun teklifi de getireceğiz."

HDP Grup Başkanvekili Oluç, konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemeye değinerek, "İktidar, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlıyorsa, başka alanlarda niye uygulamıyoruz? Niye akaryakıt, elektrik, doğal gaz, su, ulaşım fiyatları ile harç ve vergi artışlarını da yüzde 25 ile sınırlamıyoruz? Gelin muhalefet ve iktidar kanun teklifi getirelim ve bunu yapalım." dedi.