HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.07.2022 13:43
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, halkın cebine 3 kuruş daha fazla girmesin diye büyük bir çaba içindeler.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, halkın cebine 3 kuruş daha fazla girmesin diye büyük bir çaba içindeler." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıkladığını anımsattı.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) açıklamasına göre, İstanbul'da yıllık enflasyonun yüzde 94'ü geçtiğini aktaran Oluç, TÜİK'in açıkladığı rakamların hem İTO'nun hem de bağımsız araştırmacıların açıkladığı enflasyon rakamlarından farklı olduğunu savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyonu kontrol altına aldık" açıklaması yaptığını anımsatan Oluç, "Aslında Nureddin Nebati'nin söylediği 'TÜİK'i kontrol altına aldık' bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin "Gıda da çok iyi durumdayız" ifadelerini de eleştirerek, artan gıda fiyatlarına örnek veren Oluç, "Gıdada çok iyi durumda nasıl oluyoruz onu anlayamadık? Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, halkın cebine 3 kuruş daha fazla girmesin diye büyük bir çaba içindeler. TÜİK hileleri ile her bir emeklinin en az 1000 lirası, her bir kamu emekçisinin ise en az 2 bin lirası çalınmış oldu." diye konuştu.

HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'ne çok fazla katılım olduğunu dile getiren Oluç, kongrede HDP'nin iktidara ve muhalefete çok net mesajlar verdiğini, HDP'nin kapatılabilecek bir tabela partisi olmadığının, güçlü ve haklı olduğunun vurguladığını söyledi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu, Saruhan Oluç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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