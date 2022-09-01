HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor - Son Dakika
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor

01.09.2022 15:22
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Bugünün "1 Eylül Dünya Barış Günü" olduğunu anımsatan Gergelioğlu, insanlığın yılda bir kez gelen bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi. Dünyada toplumlar ve bireyler arasında sorunlar, savaşlar olabileceğini dile getiren Gergerlioğlu, insanlığın amacının her zaman barışa ulaşmak olduğunu hatırlattı.

"ÇATIŞMALARIN BİR AN EVVEL BİTMESİ GEREKTİĞİNİ TEKRARLIYORUZ"

İnsanların dünya savaşlarından, bölgesel çatışmalardan çok çektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Savaş kaybettirir, barış kazandırır. Biz Türkiye'de dini ve etnik ayrımlardan dolayı da sorunların olduğunu, çatışmalar çıktığını biliyoruz. Sorunların olduğu bir yerde barış yoktur ve mutlaka bunlara çözüm bulunması gerekir. 1 Eylül Barış Günü'nde Kürt meselesinden kaynaklı çatışmaların bir an evvel bitmesi gerektiğini tekrar söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'NIN MUTLAK SURETLE SİLAHI BIRAKMASI GEREKİYOR"

Silahlı çatışma içinde bulunan örgütlerin mutlak suretle silahını bırakması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor. Çatışmanın, ölümün, kanın hiç kimseye bir faydası yok. Artık çözümün bulunması gereken bir zaman dilimindeyiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor - Son Dakika
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