Mahkumlara kitap ve yayınların verilmediğini savunan Gergerlioğlu, "Zaten cezaevine atmışsın, haksız hukuksuz özgürlüğünü kısıtlamışsın bir de orada hakkını da gasbetmeye çalışıyorsun. Mahkumlara kitap verilmediğine dair apaçık belgeler, mahkeme kararları var." dedi.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › HDP'li Gergerlioğlu'ndan mahkumlara kitap verilmediği iddiası - Son Dakika

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