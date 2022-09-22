HDP'li Gergerlioğlu, yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme sorunu yaşadığını savundu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin beslenme sorunu yaşadıklarını ileri sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insan hakları savunuculuğu üzerinden siyaset yaptıklarını söyledi.

Haksızlığa maruz kalan herkesin kendilerine başvurduğunu, bu nedenle yurdun dört bir tarafından hak ihlaline uğrayan vatandaşlardan mektup ve şikayet dilekçeleri aldıklarını belirten Gergerlioğlu, farklı konularda vatandaşların kendisine yaptığı şikayetleri aktardı.

Üniversite öğrencilerinin bazı konularda sorunlar yaşadığını ifade eden Gergerlioğlu, "Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri zor durumda eğitimini sürdürüyor. Öğrenciler beslenme sorunu yaşıyor. Bu konuda çok şikayet alıyoruz. KYK yurtlarında tek tip yemek uygulamasına geçildi. Öğrencilerimiz aç şekilde sınıfa girdikleri için derslerden verim alamıyor. Yetkililerin bir çözüm bulması gerekir. Son yapılan düzenleme öğrencilerin aleyhine oldu." dedi.

Gergerlioğlu, cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin devam ettiğini, intihar vakalarının yaşandığını iddia etti.