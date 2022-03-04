HDP'li Çepni: "Zeytinliklerin taşınması mümkün değil çünkü eko sistem taşınamaz" - Son Dakika

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Zeytinliklerin taşınması mümkün değil çünkü eko sistem taşınamaz." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, zeytinlik alanların maden sahalarına açılmasına dair yönetmelik değişikliği olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yönetmeliğin, maden sahalarına denk gelen zeytinlik alanların madencilik yapılabilmesi için taşınması veya zeytin ağaçlarının kesilmesi, faaliyet sonrasında ise rehabilite edilmesini öngördüğünü anlatan Çepni, zeytinliklerin ıslahı ile ilgili kanunun ise hala yürürlükte olduğunu belirtti.

Çepni, bu kanuna göre zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesisi izin verilemeyeceğini, zeytin alanlarının da daraltılamayacağını söyledi. Zeytin ağacının meyve verme süresinin uzun olduğunu dile getiren Çepni, rehabilite ve taşıma meselesinin ise zeytinlik alanlar açısından neredeyse imkansız olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, maden sahası olarak kullanılmış ve sonrasında rehabilite edilmiş tek bir yer dahi bulunmadığını iddia eden Çepni, "Zeytinliklerin taşınması mümkün değil çünkü eko sistem taşınamaz." diye konuştu.

Çepni, AK Parti'nin 2002'den beri zeytinlik sahaların imara, madencilik ve sanayi faaliyetlerine açılması için 9 yasa ve yönetmelik değişikliği girişiminde bulunduğunu ancak bunların bir şekilde reddedildiğini öne sürdü. Tahsis edebilecek ne kadar alan varsa maden alanlarına tahsis edildiğini iddia eden Çepni, "Ülkenin ormanları, tarım alanları, sulak alanları, dağı, taşı, yaylaları üç beş şirkete peşkeş çekilmiş durumda." dedi.