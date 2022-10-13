HDP'li Gergerlioğlu: "Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor"

13.10.2022 11:10
HDP'li Gergerlioğlu: "Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kuruldaki görüşmelerinde yaşanan tartışmalara değindi.

Teklifin özellikle 29. maddesinde yoğun tartışmaların yaşandığına işaret eden Gergerlioğlu, "Teklif görüşmeleri sırasında muhalefet partileri direndi, bugün de direneceğiz. Halkımız için 29. maddeye ve tüm yasa teklifine karşı direneceğiz. Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetler ile seçim bölgesi Kocaeli'nde yaşanan sorunları da anlattı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Halkımız ve medyanın özgürlüğüne darbe vurulmak isteniyor' - Son Dakika

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