HDP'li Gergerlioğlu: "Kredi oranlarındaki düşüş müteahhide hizmet ediyor" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Son açıklanan konut kredisinden elde edilecek bir sonuç yok. Vatandaş 2-3 milyonluk evleri nasıl alacak? Bütün bu kredi oranlarındaki düşüş müteahhide hizmet ediyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonominin çok kötü durumda olduğunu, işsizlik oranının arttığını, istihdamın ise her geçen gün azaldığını savundu.

İŞKUR ile TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasında bir uyumsuzluk olduğunu öne süren Gergerlioğlu, "Koca bir felaketi gözden uzak tutmaya çalışıyorlar. 'Kral çıplak' demiyorlar, ekonomik felaket var. Esnafın, memurun, öğrencinin hali perişan." diye konuştu.

HDP'li Gergerlioğlu, Türkiye'nin dört bir tarafını gezdiklerini, gençlerin ülkeden umudunu kestiğini, bilim insanlarının artık bu ülkede çalışmak istemediğini, muhaliflerin ise tedirgin bir şekilde yaşadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut kredisi kampanyasına değinen Gergerlioğlu, "Son açıklanan konut kredisinden elde edilecek bir sonuç yok. Vatandaş 2-3 milyonluk evleri nasıl alacak? Yüksek oranlardaki ödemeleri nasıl yapacak? Bütün bu kredi oranlarındaki düşüş, müteahhide hizmet ediyor." ifadesini kullandı.