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HDP'li Gergerlioğlu: "SMA'lı bebeklerin şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisi giderleri de karşılanmalı" - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu: "SMA'lı bebeklerin şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisi giderleri de karşılanmalı"

10.02.2022 12:09
HDP'li Gergerlioğlu: "SMA'lı bebeklerin şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisi giderleri de karşılanmalı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bebeklerin tam olarak şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisinin giderlerinin de karşılanması gerektiğini söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bebeklerin tam olarak şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisinin giderlerinin de karşılanması gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaşlı bir adamın donarak öldüğünü ileri sürdü.

Isparta'nın elektrik alt yapısının düzgün yapılmadığını savunan Gergerlioğlu, "Siz bunların hesabını veremezsiniz. Beşli çeteye verdiğiniz ihaleler sonucu mağdur edilen yüz binlerce kişiden birisi donarak hayatını kaybetmiş." diye konuştu.

SMA hastalarının Spinraza tedavisinin SGK tarafından karşılanmaya başladığını belirten Gergerlioğlu, "Ama Zolgensma tedavisi karşılanmıyor. Bebeklerin tam olarak şifaya kavuşması için Spinraza'dan sonra Zolgensma tedavisinin giderlerinin de karşılanması gerekir." diye konuştu.

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Halkların Demokratik Partisi, spinal müsküler atrofi, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'SMA'lı bebeklerin şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisi giderleri de karşılanmalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "SMA'lı bebeklerin şifaya kavuşması için Zolgensma tedavisi giderleri de karşılanmalı" - Son Dakika
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