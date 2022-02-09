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HDP'li Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat - Son Dakika

HDP'li Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat

09.02.2022 15:19
HDP'li Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi. Raporda, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı. Raporda ayrıca Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı. Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi. HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.


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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Adalet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HDP'li Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat - Son Dakika
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