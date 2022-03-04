HDP'li Katırcıoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi derin bir yoksulluğa itti" - Son Dakika
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HDP'li Katırcıoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi derin bir yoksulluğa itti"

04.03.2022 15:31
HDP'li Katırcıoğlu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi derin bir yoksulluğa itti"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi derin bir yoksulluğa ittiğini ileri sürüldü.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeyi derin bir yoksulluğa ittiğini ileri sürüldü.

Katırcıoğlu, partisinin Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Zam Raporu" adı altında bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Erol Katırcıoğlu, hane halkının temel yaşam gereksinimleri için harcaması gereken meblağ katbekat artarken, çalışanların ücretlerinin aynı oranda artmadığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ekmeğin fiyatının yüzde 159, sütün fiyatının yüzde 153, ayçiçeği yağı fiyatının yüzde 198 arttığını söyleyen Katırcıoğlu, gerçek enflasyon rakamının gıda enflasyonu olduğunu öne sürdü. Katırcıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi derin bir yoksulluğa itti" ifadesini kullandı.

İpekyüz de yoksulluğun, hayat pahalılığın arttığını kaydederek, "Eğitimde ne demişlerdi: 'Kitapları bedava vereceğiz'. Kitapları bedava verenler, kreşten üniversiteye kadar eğitimi paralı hale dönüştürdüler. İnsanlar artık okuyamaz hale geldi." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Halkların Demokratik Partisi, Erol Katırcıoğlu, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Katırcıoğlu: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi derin bir yoksulluğa itti' - Son Dakika


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