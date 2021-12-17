HDP'li Kenanoğlu: "Romanların uğradığı ayrımcılıklar düzelmedi" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Romanların uğradığı ayrımcılıklar, yıllar geçmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmedi." dedi.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda biri AK Parti'den, diğeri CHP'den olmak üzere iki Roman milletvekili bulunduğunu anımsattı.

Bu milletvekillerinin her yıl birbiriyle çatıştırıldığını ileri süren Kenanoğlu, "Hem kendilerinden hem Roman halkından özür dileyerek bir tabir kullanmak istiyorum; horoz dövüşü tabiri." diye konuştu.

Her bütçe görüşmesinde, Roman milletvekillerinden birinin kürsüye çıktığını, talep ve eksikleri dile getirdiğini, arkasından diğer milletvekilinin çıkıp farklı konuştuğunu iddia eden Kenanoğlu, bu nedenle Roman halkının mağduriyetlerini dile getiren STK'lerin taleplerini aktarma ihtiyacı hissettiğini anlattı.

Kenanoğlu, Romanlara genelde "vur patlasın, çal oynasın" şeklinde bir algıyla eğlenen ve eğlendiren bir topluluk gibi bakıldığını ancak eğlenceli halin altında acı gerçekler bulunduğunu ifade etti.

"Romanların uğradığı ayrımcılıklar, yıllar geçmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmedi." diyen Kenanoğlu, yaşanılan sıkıntıların başında barınma ve istihdam sorunu geldiğini belirtti. Kenanoğlu, emeğin çok, getirinin az olduğu işleri yapan Romanların çocuklarının da eğitimde mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.