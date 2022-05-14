HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir - Son Dakika

Almanya 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski PKK hükümlüsü Aysel Doğan'ın cenazesinde çıkan gerginlikte 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tunceli Valiliği 'nden yapılan açıklamada, "HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü bizzat polisimize taş atmıştır. Saldırgan gruba orantılı müdahale edilmiş, ancak milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılındaki çağrısı üzerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve sözde 'Barış grubu' olarak nitelendirilen PKK'lı teröristler içerisinde yer alan Aysel Doğan, tutuklanarak 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kanser hastalığından dolayı 2009 yılında tahliye edildi. Doğan, Almanya'da tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Doğan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Almanya'dan uçak ile Diyarbakır'a oradan da karayolu ile Tunceli'ye götürüldü. Tunceli kent merkezi girişinde Aktuluk Uygulama Noktasında, polis ekipleri cenaze konvoyunun önünü keserek, cenaze törenine valilik kararı ile yasaklama getirildiğini ve sadece aile bireylerinin cenaze törenine katılabileceğini söyleyerek grubun dağılması için çağrıda bulundu. Aktuluk Mahallesi polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak karayolu üzerinde oturma eylemi yaptı. Dağılmayan gruba polis ve jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.

İKİNCİ ARBEDEDE POLİS MEMURU YARALANDI

Cenaze aracının güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü, burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazlı müdahale edildi. Grup arasında bir kişinin attığı taşla polis memuru başından yaralanarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mezarlık yakınında bulunan kalabalık grubun dağılmasıyla Doğan'ın cenazesi yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.