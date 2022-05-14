HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir - Son Dakika
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HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir

14.05.2022 23:17

Tunceli'de eski PKK hükümlüsü Aysel Doğan'ın cenazesinde çıkan olaylarda HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntüleri paylaşan Bakan Soylu, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir" dedi.

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski PKK hükümlüsü Aysel Doğan'ın cenazesinde çıkan gerginlikte 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü bizzat polisimize taş atmıştır. Saldırgan gruba orantılı müdahale edilmiş, ancak milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır" denildi.

Bakan Soylu, HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir

"KILIÇDAROĞLU'NUN HAMİLİĞİNDEDİR"

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..." ifadelerini kullandı.

Son dakika! 'Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir'

NE OLMUŞTU?

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılındaki çağrısı üzerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve sözde 'Barış grubu' olarak nitelendirilen PKK'lı teröristler içerisinde yer alan Aysel Doğan, tutuklanarak 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kanser hastalığından dolayı 2009 yılında tahliye edildi. Doğan, Almanya'da tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Doğan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Almanya'dan uçak ile Diyarbakır'a oradan da karayolu ile Tunceli'ye götürüldü. Tunceli kent merkezi girişinde Aktuluk Uygulama Noktasında, polis ekipleri cenaze konvoyunun önünü keserek, cenaze törenine valilik kararı ile yasaklama getirildiğini ve sadece aile bireylerinin cenaze törenine katılabileceğini söyleyerek grubun dağılması için çağrıda bulundu. Aktuluk Mahallesi polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak karayolu üzerinde oturma eylemi yaptı. Dağılmayan gruba polis ve jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.

İKİNCİ ARBEDEDE POLİS MEMURU YARALANDI

Cenaze aracının güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü, burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazlı müdahale edildi. Grup arasında bir kişinin attığı taşla polis memuru başından yaralanarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mezarlık yakınında bulunan kalabalık grubun dağılmasıyla Doğan'ın cenazesi yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.

HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir
HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir
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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Alican Önlü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu: Bu kirli provakasyon Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir - Son Dakika
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