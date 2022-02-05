HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi! - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un Meclis'te Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma partisinin içinde tepki çekti. Ersoy konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

HÜDA KAYA: SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAK

Bu konuşmasının ardından AK Partili siyasiler ve yayın organlarının "İslam düşmanı" diyerek eleştirdiği Ersoy'a partisi içinden HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kaya, Oya Ersoy'un sözlerinin HDP'nin tabanını incittiğini belirtip "İlericilik ve gericilik ithamlarıyla Saray rejimini gericilik üzerinden vurmaya çalışma çabaları hem beyhudedir hem de sapla samanı karıştırmaktır" dedi.

"150 YIL GERİYE GİTMEKLE İLERİCİ OLUNUYORSA..."

Hüda Kaya, "Coğrafyamızın tarihinde inançlara AKP kadar düşmanlık etmiş, yozlaştırmış, milyonlarca insanı inançlardan uzaklaştırmış ve inanç değerlerini istismar etmiş başka bir iktidar yoktur. Diğer yandan yüz elli yıl geriye gitmekle 'ilerici' olunuyorsa pekala bin beş yüz yıl geriden de ilham alınarak daha 'ilerici' olunabilir. Hiç kimse şahsi düşüncelerini inançlar kaynağı ve mozaiği olan kadınlar ve topluluklar üzerinden yapamaz. Kaldı ki 'gericilik' salt din ile ilişkili değildir İdeolojik gericilik, mezhepsel gericilik vd. de toplumların bir gerçekliğidir" değerlendirmesinde bulundu.