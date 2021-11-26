HDP'li Paylan: "Derhal erken seçime gidilmeli" - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "iktidarın istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi gerektiğini" öne sürdü.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son günü olduğunu anımsattı.

"Saraydan gelen vicdansız ve adaletsiz bütçenin kalemlerini değiştirmek için son gün olduğunu" ifade eden Paylan, kurdaki artışlar sonucu "saraydan gelen bütçenin çöktüğünü" iddia etti.

Dolardaki artışı sonucu yurttaşların üzerine zam yağdığını dile getiren Paylan, "Bir lira benzini ucuz almak için kilometrelerce benzin kuyruğuna gidiler. Ayçiçek yağının 5 lira daha ucuz olduğu market arıyorlar; mutfakta, çarşıda, atölyede, pazarda yangın var. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Emeklilerimiz ay sonunu getiremiyor." diye konuştu.

Bu şartlarda 2022 yılının Türkiye'nin yaşadığı en zor yıllardan birisi olacağını savunan Paylan, şunları kaydetti:

"Yurttaşlara yönelik acilen ekonomik tedbirler paketi hayata geçirilmeli. Elektrik, su, doğal gaz, internet, ihtiyaç sınırına kadar tüm haneler için ücretsiz verilmeli. Çiftçiler için mutlaka destekler artırılmalı. Asgari ücret vergi dışı kalmalı. Üniversite öğrencilerine karşılıksız 2 bin TL burs verilmeli. Esnafın, banka ve vergi borçları, faizsiz ve uzun vadeli yapılandırılmalı. Gelirsiz yurttaşlara aylık 2 bin lira verilmeli.

Bu iktidar istifa etmeli ve derhal erken seçime gidilmeli. Bu iktidarla geçen her gün huzurumuz, refahımız ve ekmeğimiz eksilecektir."