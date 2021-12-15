Üye Girişi
HDP'li Paylan: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi beklenenden hızlı olabilir" - Son Dakika

HDP'li Paylan: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi beklenenden hızlı olabilir"

15.12.2021 13:59
HDP'li Paylan: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi beklenenden hızlı olabilir"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, beklenenden çok daha hızlı olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Yeter ki niyet iyi olsun, bu konuda siyasi irade ortaya konulsun." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, beklenenden çok daha hızlı olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Yeter ki niyet iyi olsun, bu konuda siyasi irade ortaya konulsun." dedi.

HDP'li Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzun zamandır sorunlar yaşadığını anımsattı.

Paylan, "Geçen yıl gerçekleşen hazin savaştan sonra özellikle son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında, karşılıklı olarak ülkeler arasında olumlu mesajlar gitmeye, gelmeye başladı ve son aylarda Azerbaycan, Ermenistan barış görüşmeleri yapmaya başladılar." diye konuştu.

Aliyev ile Paşinyan'ın, dün Brüksel'de AB temsilcileriyle olumlu görüşmeler yaptığını, bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini başlatacak özel temsilcilerin atanacağını açıkladı. Çok önemli bir açıklamaydı. Bu konuda Sayın Çavuşoğlu'nu kutlamak isterim. Hemen ertesi gün de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamayı olumlu karşıladıklarını ve hızla Ermenistan'ın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme sürecini sürdürecek özel temsilciyi atayacağını açıkladılar. Bu açıklamalar çok önemli ve tarihi açıklamalardır."

"Ben de her türlü sorumluluğu alacağımı ilan ediyorum"

Paylan, şimdi yeni bir fırsat penceresi olduğunu, bunu hep beraber değerlendirmeleri gerektiğini dile getirerek, "Bu fırsat penceresinin barışla sonuçlanması için hem Türkiye'nin hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın siyasetçileri sorumluluk almalılar. Ben de bu yönde Türkiye'nin bir milletvekili olarak her türlü sorumluluğu alacağımı buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Normalleşme yol haritasına mutlaka çalışılması gerektiğini vurgulayan Paylan, iki halk, iki devlet arasındaki ön yargıların çok kolay çözülebileceğini, çünkü iki halkın yüzlerce yıl bir arada yaşadığını anlattı.

HDP'li Paylan, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin beklenenden çok daha hızlı olabileceğini düşünüyorum. Yeter ki niyet iyi olsun, bu konuda siyasi irade ortaya konulsun. Türkiye-Ermenistan ilişkisinin normalleşmesi konusunda mutlaka bir yol haritası belirlemeliyiz. Bu yol haritası mutlaka güven artırıcı tedbirlerin alınmasıyla başlamalı. Mesela Sayın Çavuşoğlu'nun geçen gün açıkladığı Türkiye-Ermenistan arasında doğrudan uçak seferlerinin başlaması, bu anlamda önemli bir adımdır. Hem Ermenistan'ın hava yolu şirketi hem de Türkiye'mizin hava yolu şirketlerinin bu anlamda doğrudan uçuşlarını başlatması önemli bir adımdır. Bunu, mutlaka ekonomik ilişkilerin gelişmesinin takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de sınır kapısının mutlaka açılması gerekir. Şu anda karşılıklı olarak büyükelçilerimiz yok ve mutlaka yol haritasında diplomatik ilişkiler sağlanmalı ve karşılıklı olarak büyükelçilikler açılmalı, büyükelçiler atanmalıdır. Bu özel temsilcilerin, yapıcı özel temsilciler olmasını ve iki tarafın da siyasi iradesiyle başarı göstereceğini düşünüyorum."

Paylan, yürütmeye, tüm siyasi partilere ve liderlerine bu konuyu desteklemeleri çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Paylan: 'Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi beklenenden hızlı olabilir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Sağlık çalışanları bugün ülke çapında grevde: Açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışıyoruz Sağlık çalışanları bugün ülke çapında grevde: Açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışıyoruz         
12:50
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Paylan: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi beklenenden hızlı olabilir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement