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HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi - Son Dakika

HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi

27.01.2022 15:57
HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü toplanacak. Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti'li Ramazan Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik" açıklamasını yaptı.

Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü saat 14:00'te toplanacak.

''GEREKLİ DEĞERLENDİRMELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK''

Süreci anlatan Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik. Sözlü savunmak yapmak isterse 31 Ocak Pazartesi saat 14:00'te toplantı planladık, gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabilir. Süreç bu minvalde ilerliyor. Komisyon üyesi arkadaşlarımız dosyaları inceliyorlar. Gerekli değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacaklar" bilgisini verdi.

Can, Hazırlık Komisyonunun, yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a sunacağını açıkladı. Semra Güzel'in yazılı savunmasının henüz Hazırlık Komisyonu'na ulaşmadığını bildiren Can, "Savunma kutsal bir hak. Söz savunmanın, biz de dinleyiciyiz. Bekliyoruz" dedi.

HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi

''KARMA KOMİSYON ÜYELERİ, DOSYAYI UZMAN REFAKATİNDE İNCELEYEBİLİR''

Semra Güzel ile ilgili iki fezlekenin Hazırlık Komisyonunun gündeminde olduğunun altını çizen Can, şöyle devam etti: "Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke, bu iki fezlekeye bir ek olarak gelmedi. Müstakilen yeni bir fezlekedir. Meclis Başkanımız, Karma Komisyon'a havale etti. Bu ayrı bir gündemdir. Karma Komisyon, bunu gündemine alır, almaz bunu biz bilemiyoruz. Bizim konumuz değil. Ancak şu vardır ki Karma Komisyon üyeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşmaktadır. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, dokunulmazlıkla ilgili gelen bütün milletvekilleriyle ilgili fezleke dosyalarını usulü dairesince yerinde gidip inceleyebilir. Biz de gelen o yeni fezleke dosyasını inceleyebiliriz, okuyabiliriz. Komisyon üyelerinin bu noktada bir inisiyatifi, yetkisi vardır. Karma Komisyon üyeleri, bu dosyayı uzman refakatinde inceleyebilir, okuyabilir. Ben de okumayı düşünüyorum."

Can, "Yasal süreç devam etmektedir. TBMM'nin itibarı, milletvekilliği makamının itibarı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince soruşturma dosyaları gizlidir. Bu konu üzerinde de gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Semra Güzel, PKK, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi - Son Dakika
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