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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! - Son Dakika

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!

08.02.2022 19:40
HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt 'Haberin Olsun'un yeni bölümünde, Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle gençlik dönemlerinde çektirdiği çok çarpıcı fotoğrafları ve bilgileri paylaştı.

Semra Güzel'in PKK'lı Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından TBMM Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki kararını verdi. Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. Ceyhun Bozkurt, SuperHaber YouTube kanalında yayınlanan 'Haberin Olsun'un yeni bölümünde çok çarpıcı yeni bilgiler ve fotoğraflar paylaştı. "Volkan Bora mı Semra Güzel'i örgüte kanalize etti, yoksa Semra Güzel mi Volkan Bora'yı?" sorusunun önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, fotoğrafların okul döneminde ya da Bora'nın örgütün yayın organında çalıştığı dönemlerde çekildiğini ifade etti.

KİM KİMİ ÖRGÜTE KANALİZE ETTİ?

İşte Bozkurt'un açıklamaları; "Örgüt öncesi dönem. O fotoğraf makinası cevhermiş. Bunlar muhtemelen üniversite döneminden fotoğraflar. Bir soru sormuştum; Volkan Bora mı Semra Güzel'i örgüte kanalize etti, yoksa Semra Güzel mi Volkan Bora'yı?

BİLEKLİK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki bileklik var. Örgütü sembolize eden renkleri kullanmış. Bu fotoğraflar muhtemelen okul dönemi ya da Bora örgütün yayın organında çalıştığı dönemler. Dağa çıkmadan önceki fotoğraf ya da ilk çıktığı dönem olabilir."

İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;

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Semra Güzel, PKK, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! - Son Dakika
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