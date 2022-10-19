HDP'li Turan: "2023 bütçesi bir yıkım bütçesidir" - Son Dakika
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HDP'li Turan: "2023 bütçesi bir yıkım bütçesidir"

19.10.2022 15:02
HDP'li Turan: "2023 bütçesi bir yıkım bütçesidir"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 2023 bütçesinin bir "yıkım bütçesi" olduğunu öne sürdü.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, 2023 bütçesinin bir "yıkım bütçesi" olduğunu öne sürdü.

Turan, Meclis'te, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 2023 bütçe kanun teklifini eleştirdi.

Teklifte, 4 trilyon 470 milyar lira gider, 3 trilyon 810 milyar gelir, 660 milyar lira da açık öngörüldüğünü anlatan Turan "Bütçe, içinde halkı, gençleri, kadınları barındırmıyor. Bu bütçede emekçilere, ekosisteme, doğaya yer verilmemiştir. AKP, 20 yıldır olduğu gibi halktan topladığı vergilerle oluşturduğu bütçeyi halka değil bir avuç azınlığa, patrona, sermayedara, zenginlere, savaş baronlarına aktarmaktadır, bunun adını da bütçe koymaktadır. Bu bütçe bir yıkım bütçesidir." dedi.

Rıdvan Turan, devletin vatandaştan aldığı her 7 liradan 1 lirasının faize gittiğini; faiz harcamalarının en büyük kalemlerden birisi haline dönüştüğünü söyledi.

Faiz ödemelerinin, sosyal yardımlara ayrılan miktarın 2 katı olduğunu belirten Turan, bu bütçenin AK Parti'nin son bütçesi olacağını iddia etti.

Kaynak: AA
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Halkların Demokratik Partisi, Rıdvan Turan, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Turan: '2023 bütçesi bir yıkım bütçesidir' - Son Dakika

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