HDP'li ve DBP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li ve DBP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

25.03.2022 11:51
HDP'li ve DBP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

TBMM Başkanlığı'na HDP'den 9, DBP'den de 1 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na HDP'den 9, DBP'den de 1 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Dosyalar arasında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ile Tayip Temel, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'a ait dosyalar bulunuyor.


YORUMLAR
500
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı Milletvekili Tutdere: 'Gerger-Narince Yolu yıllardır bitmeyen çile' Milletvekili Tutdere: 'Gerger-Narince Yolu yıllardır bitmeyen çile'

Halkların Demokratik Partisi, Dokunulmazlık, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HDP'li ve DBP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika


Son Dakika
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li ve DBP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement