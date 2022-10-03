HDP'Lİ VEKİLLER, ADALET BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ - Son Dakika
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HDP'Lİ VEKİLLER, ADALET BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ

03.10.2022 17:11

ANKARA'da bir grup HDP milletvekili, cezaevlerinde hak ihlalleri ve hukuksuzluklar yaşandığını iddia ederek, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

ANKARA'da bir grup HDP milletvekili, cezaevlerinde hak ihlalleri ve hukuksuzluklar yaşandığını iddia ederek, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile bazı milletvekilleri, TBMM'de toplanarak, cezaevlerinde hak ihlalleri ve hukuksuzluklar yaşandığını öne sürdü. Milletvekilleri daha sonra ellerinde taşıdıkları; 'Cezaevlerinde ölüme son' ve 'Tecride sessiz kalma' yazılı dözivlerle Meclis'ten Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Ardından HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, cezaevleriyle ilgili randevu talebinde bulunmak için bakanlığa girdi. (DHA)

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Hdp TBMM Grubu, Cezaevlerinde Yaşanan Hak İhlalleri İçin Adalet Bakanlığı'na Yürüdü… Meral Danış Beştaş: 'Artık Bıçak Kemiği Aştı' Hdp TBMM Grubu, Cezaevlerinde Yaşanan Hak İhlalleri İçin Adalet Bakanlığı'na Yürüdü… Meral Danış Beştaş: 'Artık Bıçak Kemiği Aştı' HDP'li vekiller cezaevleriyle ilgili TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü HDP'li vekiller cezaevleriyle ilgili TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika HDP'Lİ VEKİLLER, ADALET BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ - Son Dakika

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