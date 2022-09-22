HDP'li Turan: "Asgari ücrete, enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılmalı" - Son Dakika
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HDP'li Turan: "Asgari ücrete, enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılmalı"

22.09.2022 14:56
HDP'li Turan: "Asgari ücrete, enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılmalı"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, asgari ücrete enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılması gerektiğini söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, asgari ücrete enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılması gerektiğini söyledi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kış mevsiminin yaklaştığını, bu kışın yoksul kesim için daha zor geçeceğini ifade etti.

HDP olarak, kara kışın geniş kesimler üzerinde yaratacağı olumsuz durumu tersine çevirmek için "acil kara kış çözüm paketi" hazırladıklarını belirten Turan, kış boyunca yoksul hanelerin doğal gaz, elektrik ve su ihtiyacının ücretsiz karşılanmasını önerdi. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksul ailelerin okul giderlerinin kamu tarafından karşılanmasını savunuyoruz. Yoksul ailelere, kira desteğinin sağlanmasını, geliri olmayan ailelerin kiralarının, merkezi ve yerel yönetim bütçelerinden karşılanmasını öneriyoruz. Çiftçilerin elektrik ve kredi borçları mutlaka silinmeli. Reel ücretlerin mutlaka artırılmasını, asgari ücrete enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılmasını öneriyoruz. Emekli maaşlarının en az 6 bin lira olmasını, devlet bütçesinden yapılan çocuk yardımı, aile yardımı gibi transfer ödemelerinin artırılmasını savunuyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Turan: 'Asgari ücrete, enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılmalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Turan: "Asgari ücrete, enflasyon oranında yılda en az 3 defa zam yapılmalı" - Son Dakika
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