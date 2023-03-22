HDP'nin aday çıkarmamasına Babacan'dan dikkat çeken yorum: Bu görseli görmek lazım

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

Herkes Babacan'ı konuşuyor ama Millet İttifakı seçimi alırsa ekonominin başına o geçecek

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine haftalar kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün seçimlere yönelik uygulayacakları stratejiyi açıkladı.

"ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

Seçimde ittifak olarak aday çıkarmayacaklarını duyuran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"KAZANMA ŞANSIMIZ YÜKSELECEKTİR"

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği 6'lı Masa'dan ilk yorum DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Katıldığı bir yayın sırasında sunucunun araya girmesiyle Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararını duyan Babacan, "Tabii. Ben zaten demiştim. Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Dolayısıyla ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım." dedi.