HDP'nin aday çıkarmamasına Babacan'dan dikkat çeken yorum: Bu görseli görmek lazım - Son Dakika
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HDP'nin aday çıkarmamasına Babacan'dan dikkat çeken yorum: Bu görseli görmek lazım

22.03.2023 13:32

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurdu. Bu haberi katıldığı canlı yayın esnasında öğrenen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Dolayısıyla ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine haftalar kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün seçimlere yönelik uygulayacakları stratejiyi açıkladı.

"ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

Seçimde ittifak olarak aday çıkarmayacaklarını duyuran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"KAZANMA ŞANSIMIZ YÜKSELECEKTİR"

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği 6'lı Masa'dan ilk yorum DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Katıldığı bir yayın sırasında sunucunun araya girmesiyle Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararını duyan Babacan, "Tabii. Ben zaten demiştim. Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Dolayısıyla ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım." dedi.

YORUMLAR (6)
  • Hakim ATMACA: Yılardır HDP şeytanlaştırılıyo ve bunu çoğu insan göremiyo inanın bu ülkenin parçalanmasını hiç ama hiç istemeyen HDP dir ya radikal ulusalcı ve milliyetçilere ne demeli Cevap Yaz 44 96 Yayından Kaldır
  • Kılıç Bey: kazansanız ne olacak acabaaaa,1 yıl gecmeden yine seçime gidecek bu ülke Cevap Yaz 123 53 Yayından Kaldır
  • Mıstık Hüseyin Oğlu: Milleti aptal yerine sokanlara ne demelidir, bilmem Kılıçdaroğlu herkesle helalleşme vaadi aslında riyakarlik ve iki yüzlülük ardından hdp ye dönmesi iğrenç fakat bu onlar açısından normal bizden görünen hainlere herşey mübahtır Cevap Yaz 110 30 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Deva Partisi, Ali Babacan, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

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