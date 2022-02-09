HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak! - Son Dakika

Türk siyasetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, muhalefetin nasıl bir politika izleyeceği de hayli merak ediliyor. Özellikle HDP'nin de destekleyeceği bir adayın çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusunun gündemi meşgul ettiği sırada yapılan anketin sonuçları dikkat çekti.

"HDP SEÇMENİ KİLİT KONUMDA"

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Mehmet Ali Kulat, yeni yaptıkları anketle ilgili bilgiler verdi. Kulat, "CHP yüzde 25 bandında, İYİ Parti yüzde 15 bandının üstünde. Ama yüzde 15 olduğunu varsaydığınızda zaten yüzde 40 yapıyor. Buna ilaveten Saadet Partisi var ki 2 puanın üzerinde bir oya sahip, Demokrat Parti var, DEVA ve Gelecek Partisi şu anda yüzde 5.5 bandına doğru yürüyorlar, dolayısıyla onları da eklediğinizde yüzde 46-47 bandında bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyoruz. Burada kilit seçmen HDP'li seçmen" dedi.

"AK PARTİ'DEN KAYANLAR İYİ PARTİ'YE GİTMİŞ GÖRÜNÜYOR"

AK Parti'de oy kaybı olduğunu belirten Kulat, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42.5 oy almıştı. O oy oranı şu anda yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında yüzde 30-32 bandına inmiş durumda. Bunun anlamı şu; AK Parti 10-12 puan kaybetmiş durumda. Bu kaybettiği 10-12 puanlık oyun yaklaşık yarısı İYİ Parti'ye gitmiş görünüyor. İYİ Parti, gittikçe merkez sağa yerleşti. Geri kalan 5 puanlık bir oy da DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasında paylaşılmış durumda. Bu arada MHP yüzde 11.5'luk bir oy oranından yüzde 7 puanlara inmiş durumda, ondan da birazını İYİ Parti, birazını da yine bu partiler veya yeni kurulan başka partiler alıyorlar. Dolayısıyla artık AK Parti ve MHP'nin toplamı yüzde 40 bandının altında, üstüne BBP'yi bile ekleseniz bu oran değişmiyor."