Daha sonra CHP'yi yine bayram ziyaretleri kapsamında İYİ Parti'yi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ağırladığı. Buluşmada karşılıklı olarak bayram kutlanırken eğitim sistemi de konuşuldu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti - Son Dakika

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