HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti - Son Dakika
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HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

10.07.2022 12:02

- HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti HDP ve İYİ Parti bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

- HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

ANKARA - HDP ve İYİ Parti bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı ziyareti çerçevesinde HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet CHP'yi ziyaret etti. HDP heyetini Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog karşıladı.

Daha sonra CHP'yi yine bayram ziyaretleri kapsamında İYİ Parti'yi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ağırladığı. Buluşmada karşılıklı olarak bayram kutlanırken eğitim sistemi de konuşuldu.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti - Son Dakika
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