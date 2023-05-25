Kılıçdaroğlu-Özdağ birleşmesinden sonra gözler HDP ve Yeşil Sol Parti'nin yapacağı açıklamaya çevrildi

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adaya destek vereceği merakla bekleniyordu. Oğan, yaptığı basın toplantısında desteğinin Erdoğan'a olduğunu açıkladı. Ardından dün de Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Bu durum ise Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'yi rahatsız etti.

AÇIKLAMA YAPTILAR: RAHATSIZIZ

Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakat metniyle ilgili HDP'den yapılan açıklamada "Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" ifadelerine yer verildi.

GÖZLER BUGÜN YAPACAKLARI AÇIKLAMADA

Bu açıklama sonrası pazar günü yapılacak seçimler için HDP ve Yeşil Sol Parti'nin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu... Konuyla ilgili bugün saat 13.30'da kamera karşısına geçmesi beklenen HDP ve Yeşil Sol Parti eş genel başkanları cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.



