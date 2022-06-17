"Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız" - Son Dakika
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"Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız"

17.06.2022 21:46
"Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kütahya ve Türkiye'mizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için büyük bir azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kütahya ve Türkiye'mizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için büyük bir azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız" dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Önsay, yazılı bir açıklama yaptı.

Göreve atanmasının bir nöbet değişimi olduğunu belirten Başkan Önsay, "AK Parti Kütahya İl Başkanlığına, 16 Haziran 2022 Perşembe günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın tensipleri ile atanmış bulunmaktayım.Bu onurlu bir o kadar mesuliyeti ağır görevi sahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza şükran ve hürmetlerimi arz ederim.Bu süreç içinde yapılan değerlendirmelerde şahsıma gösterilen güven ve teveccüh noktasında ismimizi öneren kıymetli hemşehrilerimize, değerli teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, koordinatörlerimize, Genel Merkez Teşkilat Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Biliyoruz ki bu görevler gelip geçicidir, nöbet değişimidir, yenilenmedir. En son il başkanlığımızı yapan Sebahattin Ceyhun başta olmak üzere şimdiye kadar il başkanlığımızı yapmış tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah görevimiz sürecinde ilimize, hemşehrilerimize güzel hizmetler yapacağız ve Kütahyamızı daha ileriye taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman önemle vurguladığı gibi 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' Bu inanç doğrultusunda, Cumhur ittifakı olarak güzel Türkiye'mizin yeni ufuklara açılması 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak yolunda büyük bir azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız. Geçmişte teşkilat kademelerinde görev almış tüm kardeşlerimizin görüş ve önerilerine ihtiyacımız var, buna sonuna kadar açığız. Bu zorlu görevi başarmada tüm hemşehrilerimizin dua ve desteğinizi bekliyorum. Allah utandırmasın, mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin Efe - İHA)

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Hedeflerimize ulaşmak için azim ve kararlılıkla durmaksızın çalışacağız' - Son Dakika

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