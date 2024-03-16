Hekimhan Belediye Başkan Adayı Tabaroğulları, Halkın Sorunlarını Dinliyor

31 Mart yerel seçimler yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan adayı Memet Tabaroğulları, yoğunluklu olarak mahalleri gezerek halkın sorunlarını dinliyor. Hekimhanlıların kendilerine büyük yakınlık gösterdiğine dikkat çeken Tabaroğulları, "Hekimhan'ı birlikte el ele vererek kalkındıracağız" dedi.
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun da katıldığı gezilerde Hekimhanlıları dinlediklerini ve sorunlarına çözüm olmak için 31 Mart'ta görev beklediklerini ifade eden Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan adayı Tabaroğulları, "Hekimhan çok önemli bürokratların yetiştiği ilçelerimizden biridir. Devletin her kurumunda önemli noktalarda bir Hekimhanlı görmek mümkündür. Ben inanıyorum ki Hekimhanlı nerede olursa olsun kalbi Hekimhan için atar. Hekimhan'a nasıl hizmet ederim diye düşünür. Biz projelerimizi hayata geçirirken bu insan potansiyelimizi de en doğru şekilde değerlendireceğiz. Yarınlarda çok daha başarılı gençlerimizin çok daha iyi noktalarda yer almasını sağlayacak eğitim desteklerimiz olacak. Hekimhanlılar bizim projelerimizi hayata geçirdiğimizde ilçemizin kalkınacağının bilincinde. 31 Mart günü birlik ve beraberliğimizi bozmadan sandığa gidip, Hekimhan'nın geleceği için oy vereceğiz. Hekimhan'ı birlikte el ele vererek kalkındıracağız. Hekimhan sadece Malatya'nın değil, bölgenin en gelişmiş ilçelerinden biri olacak. Bu potansiyelimiz var" şeklinde konuştu.
Öğrencilerle iftar
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye başkan adayı Memet Tabaroğulları, belediye meclis üyesi adayı Adil Ağcan ve partinin kadın kolları mensuplarıyla Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu.
Ramazan ayı boyunca meslek yüksekokulundaki öğrencilere iftar yemeği verecek olan Tabaroğulları, "Hekimhan sadece bir meslek yüksekokulu ile yetinmeyecek, fakültelerinde içerisinde olduğu bir eğitim kampüsü kuracağız. Hekimhan'da eğitim gören öğrencilerimizin mutlu olmalarını sağlayacak sosyal projelerimizi hayata geçireceğiz. Her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi. - MALATYA
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