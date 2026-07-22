Helikopter Kazasında Pilot Bakkal Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Merhum Bakkal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Duran, elim kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeline Allah'tan acil şifa diledi.