"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı - Son Dakika
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Politika

"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin\'in X hesabı askıya alındı

Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerindeki kampanya sürecinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak tanınan CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı.

11.05.2025 22:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'te kullandığı hesabına geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirildi.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

CHP PM ÜYESİ BERKAY GEZGİN'İN X HESABI KAPATILDI

Karara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun görselini koymaya başladı. Profilinde İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanan isimlerden biri olan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berkay Gezgin'in hesabında X tarafından geçici olarak askıya alındı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANININ MİMARI

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerindeki kampanya sürecinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak tanınıyor.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

Gezgin, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da düzenlenen protestolarına katıldığı için tutuklandı ve cezaevinden çıktıktan sonra Genel Başkan Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapıldı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı

CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, Teknoloji, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Necdet Kır:
    demekki söylenen ve duyumlar doğru iktidarda büyük bir korku var 49 70 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Korku sen nelere kadirsin...! 54 64 Yanıtla
    ahmet demir:
    hırsız savunada hırsızda vatan hainidir 31 9
    6490203:
    arkadaşlar konuşmayın baksın buraya yazıyorsunuz Facebook unuz kapatılır instagramıbız askıya alınır trendyolunuz bilet kapatılır susun konuşmayın yazmayın 5 2
    kenan sar:
    trolllerrr 2 0
  • barış özcan:
    Görevi kaptı, maaşı bağlandı, onunda çokta umrunda. 58 29 Yanıtla
  • Osman A:
    İyi olmuş. 46 38 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bir sloganla hayatı bedavaya geldi haramzade pez.v.nk 48 31 Yanıtla
  • Kemal:
    aq pıcci ,evvelden ülkede konuşmaya korkardım şimdi herkes devlet olmuş 37 29 Yanıtla
  • Hakan1421:
    millet savunma sanayinde buluşlar yapıyor bunlar kadar övünmüyor, 50 14 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ne skm bir sloganmış çobanlar da orrrrıha dese bütün davarlar suya akışır 32 23 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Imamoglunun evde bir kedisi var onuda unutmayın. Sapittiniz gerçekten. 28 15 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu askıya alan hakim savcı kim varsa fetöyle bağlantıları incelenmeli 22 19 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu işin sonunda akp kaybedecek ,hiç kimse değil...Hemde öyle bir kaybedecek ki sokağa çıkamayacaklar utançlarından, bugün olduğu gibi ,bugün de çıkamıyorlar gerci sokağa.... 8 11 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    iktidar saçmalamaya devam ediyor 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı - Son Dakika
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