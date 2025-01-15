Herzog'dan Ateşkes Onayına Çağrı - Son Dakika
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Politika

Herzog'dan Ateşkes Onayına Çağrı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının onaylanmasını istedi.

15.01.2025 23:26
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümete Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısından bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı. Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirterek, hükümete ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısından bulundu. İsraillileri eve getirmek için anlaşmanın onaylanması gerektiğini söyleyen Herzog, esirlerin evlerine dönmesinden daha önemli bir şeyin olmadığını ifade etti.

Anlaşma şartlarının kolay olmadığını ancak gerekli olduğunu aktaran Herzog, muazzam güvenlik, diplomatik ve toplumsal çabalarla bir fırsat oluşturulduğunu belirterek, "Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" dedi.

Tüm esirlerin ailelerine karşı büyük bir hassasiyet gösterme çağrısında bulunan Herzog, "Özellikle de anlaşmanın ilk aşamasında sevdiklerinin geri dönmeyeceğinden korkan endişeli ve kederli aileleri kucaklamanızı rica ediyorum" dedi.

Katar, Mısır ve ABD'ye anlaşmaya yönelik çabaları için teşekkür eden Herzog, "Anlaşmanın her aşaması gerçekleşene ve son rehine de geri dönene kadar tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

İsrail parlamentosunun anlaşmayı yarın oylaması bekleniyor

Gazze Şeridi'nde varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasının yarın İsrail parlamentosunda oylamaya sunulması bekleniyor. Gazze Şeridi'nde ateşkes ise 19 Ocak'ta başlayacak. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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