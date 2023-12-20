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Hindistan parlamentosu 141 muhalif vekilin parlementoya girişini yasakladı - Son Dakika
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Hindistan parlamentosu 141 muhalif vekilin parlementoya girişini yasakladı

Hindistan'ın Lok Sabha parlamentosunda 49 muhalif milletvekili, güvenlik ihlali nedeniyle oturumlara katılamayacak. Bu, toplamda 141 muhalif vekilin giriş yasağını temsil ediyor. Hükümet-muhalefet gerilimi devam ederken, güvenlik ihlali ve slogan atma olayları muhalefetin men edilmesine yol açtı. Bu durum, ülkede siyasi gerilimi artırıyor

20.12.2023 - 11:50,  Güncelleme: 12:16
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Hindistan'ın parlamentosu Lok Sabha'da, 49 muhalif milletvekilinin oturumlara katılması yasağı devam ediyor, bu da toplamda 141 muhalif vekilin giriş yasağına işaret ediyor.

Parlamento İşleri Devlet Bakanı Arjun Ram Meghwal'in önergesi, muhaliflerin "meclis düzenini bozma" suçlamasıyla men edilmesini öngörüyor. Halk Meclisi'nde yaşanan güvenlik ihlali ve slogan atma olayları, hükümetle muhalefet arasındaki gerilimi artırmış durumda.

Muhalif milletvekillerinin giriş yasağının süresi, kış oturumları sona erene kadar devam edecek. Bu karar, Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önemli yasa tasarılarını muhalefetsiz geçirme çabalarına yönelik eleştirileri de beraberinde getiriyor. Halk Meclisi'nde yaşanan olaylar, ülkedeki siyasi atmosferi daha da gerginleştirmiş durumda.

Hindistan neden 141 milletvekilini askıya aldı?

Her iki meclisin başkanları, milletvekillerinin geçen hafta alt meclis odasında iki kişinin gaz tüplerini açmasını ve bir adam ile bir kadının başkent Yeni Delhi'deki parlamento binası dışında duman tüplerini açmasını içeren güvenlik ihlali hakkında bir tartışma ve İçişleri Bakanı Amit Shah'ın bir açıklama yapmasını talep etmelerinin ardından süregelen olayları engellemek için muhalefet milletvekillerini askıya aldı. Güvenlik ihlali nedeniyle beş kişi aleyhine suçlamalar da yönlendirilen olay, parlamento binasına düzenlenen öldürücü saldırının 22. yıl dönümünde hükümeti güvenlik sağlayamamakla suçlayan muhalefet arasında bir siyasi krize neden oldu.

Alt meclis başkanı Om Birla, güvenliğin kendi sorumluluğu olduğunu ve bir gözden geçirme yapmakta olduğunu söyledi. Federal içişleri bakanlığı da ihlali soruşturuyor.

Politika analistleri, askıya alınanları sorguladı. "Milletvekillerinin hükümete sorular sorma ve parlamentoyu hesap verebilir kılma hakkı vardır," diyen akademisyen ve yazar Apoorvanand, hükümetin muhalefeti, parlamentonun işleyişini engelleyen kargaşa çıkarmak ve düzensiz davranmak suçlamasıyla askıya aldığını söyledi.

Hükümet, tartışmalı yasaları mevcut ceza yasalarını değiştirmek için parlamentoya sunma planları yapıyor, ancak muhalefet üyelerinin iki katının Meclis'te bulunmamasını hedefliyor.

Hindistan parlamentosu 141 muhalif vekilin parlementoya girişini yasakladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
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Parlamento, Hükümet, India, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hindistan parlamentosu 141 muhalif vekilin parlementoya girişini yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan parlamentosu 141 muhalif vekilin parlementoya girişini yasakladı - Son Dakika
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