AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı ihalesinin yapılacağını duyurdu

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet sarayının 26 Mart'ta ihalesinin yapılacağını müjdeledi.
Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "26 Mart'ta ihalesinin yapılacağı ve ihtişamlı yapısıyla gerek ilçemize gerekse bölgeye büyük bir ivme kazandıracak 'Hınıs Adalet Sarayı' ilçemize, kadim şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Hınıs'a bu projeyi kazandıran başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç beyfendiye ve tüm bakanlık yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacak" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
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Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadın, kocası tarafından kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışmada öldürüldü. Kocanın emniyetteki ifadesinde, 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik' dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı koca, adliyeye sevk edilirken gazetecilere 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 glock marka tabanca, 1 tabanca, 9 şarjör ve 15 fişek bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, bir derneğin davetlisi olarak kentin iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Bodrum'un Türkiye'deki 40 ilden daha fazla vergi ödediğini ancak karşılığını alamadığını belirtti. Tosun, Bodrum'un en büyük sorunu olan susuzlukla ilgili projelerini anlattı ve Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi.
Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı için adının geçtiği iddiaların doğru olmadığını belirterek aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Uzer, aileye zaman ayırmak gerektiğini ve bayrağı yeni dava ve teşkilat mensuplarına devretmek gerektiğini ifade etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise partisi için elinden geleni yapacağını söyledi.
MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ile Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Doğan, konuşmasında Çolakbayrakdar'ın Kocasinan'ın vizyonunu değiştirdiğini belirtirken, belediye başkan adaylarının ilçeyi iyi bilmesi gerektiğini vurguladı ve Çolakbayrakdar'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söyledi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sosyal belediyecilik anlayışıyla dul ve yetimlere hane başı aylık 2000 TL nakdi destek vereceklerini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü, esnafın faaliyetlerini daha iyi yapabilecekleri fiziksel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Projelerini anlatan Tütüncü, trafik sorununu çözeceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini ve tarım-hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, ilçeye temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti. Ayrıca, İstiklal Marşı'nın vatanın kutsallığını gösterdiğini ve milletin birlik ve beraberlik içinde tehditlere karşı durduğunu vurguladı.
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