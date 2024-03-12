AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı ihalesinin yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı ihalesinin yapılacağını duyurdu

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı ihalesinin yapılacağını duyurdu

Altınok, 26 Mart'ta yapılacak olan ihale ile Hınıs Adalet Sarayı'nın ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projeyi kazandıranlara teşekkürlerini ileten Altınok, Türkiye'nin adalet yüzyılı olacağını ifade etti.

12.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet sarayının 26 Mart'ta ihalesinin yapılacağını müjdeledi.

Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "26 Mart'ta ihalesinin yapılacağı ve ihtişamlı yapısıyla gerek ilçemize gerekse bölgeye büyük bir ivme kazandıracak 'Hınıs Adalet Sarayı' ilçemize, kadim şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Hınıs'a bu projeyi kazandıran başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç beyfendiye ve tüm bakanlık yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacak" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı ihalesinin yapılacağını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı ihalesinin yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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